Smart City, Viola (SMA Road Safety): “Sicurezza stradale tema fondamentale per città più smart”

(Adnkronos) – “Il nostro obiettivo nell’ambito delle Smart City è quello di stimolare il confronto. SMA Road Safety si occupa di sicurezza stradale passiva, se partiamo dal dato che ci sono 3000 morti nel 2024 per incidente stradale capiamo quanto sia urgente l’obiettivo zero vittime per il 2030. Bisogna saper coinvolgere bene tutti gli attori e gli gestori stradali. È urgente effettuare un’attività di concertazione tra tutti gli attori coinvolti per far sì che le nostre città siano smart e sicure” Ha dichiarato Assia Viola, Communication, External and Media Relations Director di SMA Road Safety a margine del Forum Mobility & Smart City organizzato da Comunicazione Italiana, nella tappa di apertura dedicata al tema della Co-intelligenza urbana, della Blue Green Week 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)