Sostenibilità, Cattaneo (Tinexta Infocert): “Nostro progetto aiuta detenuti a trovare lavoro”

(Adnkronos) – “Questo premio corona anni di lavoro di colleghi che hanno dato possibilità a persone nel carcere e in semilibertà di avere un’esperienza lavorativa. Chi esce dal carcere e non riesce a lavorare spesso ci rifinisce perché è difficile trovare un impiego, i risultati del nostro progetto invece sono molto buoni” Ha dichiarato Danilo Cattaneo, Amministratore Delegato di Tinexta Infocert, a margine della cerimonia di premiazione del Blue Green Economy Award 2025 a Napoli. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)