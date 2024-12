Sostenibilità, Fontana (Regione Lombardia): “Tecnologia può migliorare l’uso dell’acqua”

(Adnkronos) – “L’acqua va usata in modo responsabile e bisogna fare in modo che la tecnologia aiuti ad un uso migliore. BrianzAcque è un’azienda che sta lavorando in questa direzione”. Sono le parole di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a margine della seconda edizione de “La Sensibile Magia dell’Acqua”, il progetto evento di BrianzAcque ideato e a cura dell’architetto Alessia Galimberti, consigliere d’amministrazione della monoutility pubblica dell’idrico brianzolo. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)