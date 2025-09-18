Sostenibilità, Giugni (Marevivo): “È sfida per la nostra sopravvivenza”

(Adnkronos) – “Questa del Blue Green Economy Award è una serata speciale. Ho sentito cose meravigliose e ho visto quanta gente si impegna per cambiare il mondo con la sostenibilità. La sostenibilità è fondamentale per la nostra sopravvivenza. C’è tanta gente che si dà da fare e su queste dobbiamo puntare per il nostro futuro.” Ha dichiarato la presidente di Marevivo, Rosalba Giugni, a margine della cerimonia di premiazione del Blue Green Economy Award 2025 a Napoli. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)