Sostenibilità, Vantini (Consorzio bonifica veronese): “Falda superficiale usata da mondo agricolo e servizio idrico integrato”

(Adnkronos) – “Le risorgive vengono alimentate dalla falda superficiale e quindi, abbiamo pensato di iniziare questo progetto, trovando come partner Coca-Cola in qualità di soggetto anche finanziatore, per iniziare la ricarica della falda superficiale che viene utilizzata da tutto il mondo agricolo e, sul lungo periodo, anche dal servizio idrico integrato”. Sono le parole di Alex Vantini, presidente del Consorzio di bonifica veronese, a margine della presentazione del progetto realizzato in collaborazione con Coca-Cola HBC Italia che prevede la ricarica delle falde acquifere nel territorio veronese. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)