Spettacolo, la musica viaggia in maniera sostenibile con Regionale: Trenitalia partner ufficiale di X Factor 2025

(Adnkronos) – Trenitalia (Gruppo FS) conferma per il secondo anno consecutivo la partnership tra il brand Regionale e X Factor, lo show Sky Original atteso dal prossimo 11 settembre su Sky e in streaming su Now. Con una cerimonia alla stazione di Milano Centrale è stata svelata la livrea dedicata a celebrare la partnership. Sul fianco del Regionale si legge “X Factor accende il talento. Viaggia con la musica” e si vedono i volti dei giudici (Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi) e della conduttrice Giorgia.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

