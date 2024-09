Sport, Pompei: “Due terzi italiani lo pratica, producendo benefici economici e sociali”

(Adnkronos) – “Le statistiche che abbiamo raccolto nel nostro report riguardo lo sport, ci dicono che due terzi degli italiani praticano un’attività sportiva che produce benefici economici e scoiali nel Paese. Per questo bisogna agire creando una maggiore sinergia tra pubblico e privato per costruire un mondo dello sport migliore”. Lo ha detto il CEO di Deloitte Central Mediterranean, Fabio Pompei, a margine dell’evento ‘Lo Sport: settore chiave per lo sviluppo sociale, educativo ed economico del Paese’ organizzato con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e tenutosi presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)