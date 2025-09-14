21.5 C
Strazzera (Assessore Municipio XIV): “Restituiamo viabilità al quartiere Monte Mario”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Con due giorni di anticipo sulla riapertura delle scuole, riapriamo al traffico e restituiamo viabilità al quartiere Monte Mario e al quadrante Nord-Ovest della capitale”. Sono le dichiarazioni di Giuseppe Strazzera, Assessore ai Lavori pubblici, urbanistica, rigenerazione urbana, periferie del Municipio XIV in occasione dell’apertura del tratto di via Trionfale chiuso lo scorso giugno per permettere i lavori del progetto “Adduttrice Ottavia-Trionfale”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

