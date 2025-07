Tabacco, Bellelli (Coldiretti Campania): “Gli accordi di filiera danno reddito e futuro alle aziende agricole” 

(Adnkronos) – “Gli accordi di filiera sono lo strumento per garantire reddito certo alle imprese agricole, investimenti in tecnologie e rispetto dell’ambiente. Ma soprattutto servono a stimolare i giovani a restare in agricoltura, contrastando lo spopolamento delle aree interne”. Così Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania, in occasione della tappa napoletana del roadshow Coldiretti–Philip Morris per il rilancio dell’intesa decennale da un miliardo di euro per la filiera del tabacco italiano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)