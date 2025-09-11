24.2 C
Firenze
giovedì 11 Settembre 2025
Tabacco: de Petris (BAT Italia), ‘a Trieste 16 linee produttive del tabacco riscaldato e prodotti Herbal’

(Adnkronos) – “Siamo passati da quattro linee produttive del Modern Oral, sacchetti di nicotina ad uso orale a ulteriori 16 linee produttive del tabacco riscaldato e prodotti Herbal. Siamo andati oltre a quello che era il piano iniziale di 12 linee produttive”. Così Fabio de Petris, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia, intervenendo, a Trieste, all’inaugurazione della prima delle 16 linee produttive nell’A Better Tomorrow Innovation Hub della multinazionale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

