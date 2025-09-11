Tabacco: Ministro Urso, ‘con nuove linee Bat Italia si conferma attrattiva’

(Adnkronos) – “Lo scorso anno abbiamo segnato 35 miliardi di euro di investimenti esteri in green field, più di quanto sia accaduto negli altri paesi europei. Lo stabilimento inaugurato oggi, in così breve tempo rispetto alle prospettive, dimostra quanta capacità vi sia del sistema Italia, dei Comuni, della Regione e del governo nazionale nel favorire e nell’accompagnare gli investimenti stranieri”. Così, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipando all’inaugurazione della prima delle 16 linee produttive della British and American Tobacco (Bat) nell’A Better Tomorrow Innovation Hub di Trieste. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)