Tananai accende Fregene con un secret show al tramonto: energia e musica in riva al mare

(Adnkronos) – Una domenica qualunque si è trasformata in un evento memorabile grazie a un’esibizione a sorpresa di Tananai sulla spiaggia del Singita Miracle Beach di Fregene. Il cantautore milanese ha conquistato il pubblico con un secret show inaspettato, che si inserisce in un calendario estivo più ampio, promosso da BAT Italia, che sostiene una serie di eventi musicali sparsi per la Penisola. Tra questi, spiccano il Floating Fest, il format che porta i live direttamente sul mare, e la Fresh Room, una struttura immersiva che farà tappa nei principali festival musicali italiani. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)