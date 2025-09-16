Tech: FiberCop forma i talenti del futuro con il Graduate Programme

23.4 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
Corriere Toscano
(Adnkronos) – FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, si impegna a formare i nuovi professionisti della trasformazione digitale attraverso il ‘Graduate Programme’. Il programma, della durata di 12 mesi e rivolto a neolaureati magistrali, consiste in un’esperienza immersiva, multidisciplinare e altamente professionalizzante che consentirà la formazione e l’inserimento in azienda dei futuri protagonisti del cambiamento. Tre le aree su cui si concentra il ‘Graduate Programme’: Technology & innovation, Strategy e Business & data intelligence. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

