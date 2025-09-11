24.2 C
Firenze
giovedì 11 Settembre 2025
Terzo settore, Bartoli: “Dati positivi: incremento lasciti solidali e importo donato”

(Adnkronos) – “I dati sono positivi: c’è stato un incremento sia per quanto riguarda il numero dei lasciti solidali, sia per quanto riguarda l’importo donato. Lo dimostrano i dati di un’indagine svolta su ben 197 organizzazioni non profit”. Sono le parole di Rossano Bartoli, portavoce del Comitato Testamento Solidale e presidente della Lega del Filo d’Oro, all’evento “Lascito Solidale – La bellezza che resta”, organizzato dal Comitato Testamento Solidale a Roma, in occasione della Giornata Internazionale del Lascito Solidale. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i risultati della ricerca promossa dal Comitato Testamento Solidale sotto la direzione dell’Istituto Walden Lab e in collaborazione con VITA, che ha rilevato e analizzato dati su volumi, tipologie e tendenze della raccolta fondi da lasciti testamentari nel nostro Paese. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

