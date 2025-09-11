25.4 C
Firenze
giovedì 11 Settembre 2025
Terzo settore: in cinque anni solida crescita complessiva dei lasciti solidali

Video News
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Lascito Solidale – La bellezza che resta”. Questo il titolo dell’evento organizzato dal Comitato Testamento Solidale a Roma, in occasione della Giornata Internazionale del Lascito Solidale, nel corso del quale sono stati presentati i risultati di una ricerca promossa dal Comitato Testamento Solidale sotto la direzione dell’Istituto Walden Lab e in collaborazione con VITA, condotta su circa 200 realtà del Terzo Settore riguardo il fenomeno dei lasciti testamentari in Italia negli ultimi 4 anni, con dati, volumi e tendenze significative. Dal report, infatti, è emerso che nel quinquennio 2020-2024 il trend relativo ai lasciti solidali è in solida crescita, anche se il panorama geopolitico attuale —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

