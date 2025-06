(Adnkronos) – Conferenza stampa di presentazione della 29° edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini a Firenze nella sede della Regione Toscana. In attesa delle giornate ufficiali del Premio, in programma il 2 e 3 luglio tra Firenze e Fiesole, è stato conferito il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”, destinato ai giovani campioni che si sono distinti per aver raggiunto risultati d’eccellenza sia a livello sportivo che scolastico. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)