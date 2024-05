Trasporti, Troncone (Adr): “Sfida non è il costo del SAF, ma garantire sua disponibilità”

(Adnkronos) – "La sfida di oggi non è tanto il costo del SAF ma garantire la sua disponibilità. Una sfida che stiamo vincendo, affinché gli obiettivi dell’Europa siano raggiungibili. E’ importante, comunque, far convivere la sostenibilità economica a quella ambientale, per questo abbiamo bisogno di politiche industriali di supporto così da non far gravare tutto sui passeggeri”. Così l’amministratore delegato di ADR, Marco Troncone, a margine convegno SAF, the bet to win tenutosi a Roma e organizzato da Eni con la collaborazione di Enac e Adr. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)