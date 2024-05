Trasporto Aereo: decarbonizzare il settore entro il 2050 con il SAF. La road map di Eni, Enac e Adr

(Adnkronos) – Promuovere il SAF per arrivare alla decarbonizzazione del trasporto aereo entro il 2050, questo è stato il tema al centro del convegno dal titolo ‘SAF, the bet to win’, patrocinato da Eni e organizzato in collaborazione con ENAC e ADR. Un’iniziativa che ha avuto come obiettivo quello di valorizzare l’importanza di una collaborazione sinergica tra istituzioni, aziende e operatori del settore a livello nazionale ed europeo per arrivare assieme ad uno sviluppo sostenibile dell’intero settore. Disponibilità del SAF e costi del biofuel sono le due sfide che si intrecciano e che il settore sta affrontando per raggiungere gli obiettivi prefissati in Europa —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)