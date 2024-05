Trento, le infrastrutture pubbliche digitali al centro del Festival Economia 2024

(Adnkronos) – Nella cornice dell’edizione 2024 del Festival dell’Economia di Trento, in programma dal 23 al 26 maggio 2024 e organizzato da Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), si è tenuto il panel ‘Infrastrutture digitali al servizio di cittadini e imprese’, un confronto tutto dedicato alle Digital Public Infrastructures (DPI), che da un anno a questa parte sono al centro dell’agenda internazionale per una trasformazione digitale che pone l’accento su protocolli, standard e soluzioni aperte, e che rappresentano un approccio in grado di creare le condizioni ideali per la crescita di servizi digitali pubblici e privati, con un accesso equo e inclusivo per tutta la popolazione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)