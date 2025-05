Tumore endometrio: via libera di Aifa a immunoterapia più chemioterapia in prima linea

(Adnkronos) – Le donne che ricevono una diagnosi di tumore dell’endometrio hanno oggi a disposizione un’opzione terapeutica in più fin dalla prima linea di trattamento. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha infatti recentemente esteso l’indicazione terapeutica dell’immunoterapia a base di dostarlimab in combinazione con la chemioterapia per le pazienti con carcinoma dell’endometrio primario avanzato o ricorrente, con deficit del sistema di mismatch repair (dMmr) e elevata instabilità dei microsatelliti (Msi-h). Il via libera dell’autorità regolatoria si basa sui risultati dello studio Ruby, che ha evidenziato una riduzione del 72% del rischio di progressione e del 68% di quello di morte nelle pazienti trattate con la combinazione di immunoterapia e chemioterapia rispetto alla sola chemioterapia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)