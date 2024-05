Tumori, Cappellari (Gsk): “Continua nelle regioni il ‘cambio rotta’ per cancro ovarico”

(Adnkronos) – Con il libro bianco del 2023, “il progetto ‘cambiamo rotta’ ha fatto emergere la voce delle donne con tumore ovarico per darci la possibilità di identificare e rispondere ai loro bisogni. Gsk si è impegnata per continuare questo viaggio e questo ‘cambio di rotta’ andando sul territorio, nelle regioni, per offrire informazione e sostegno a tutte le donne. La Campania rappresenta un esempio virtuoso per la presa in carico della donna con tumore ovarico”, ma il viaggio continua. Lo ha detto Laura Cappellari, Patients Affairs Director di Gsk a proposito dell’evento ‘Tumore ovarico in Campania: Cambiamo Rotta’, realizzato con il patrocinio di Acto, Associazione contro il tumore ovarico, e con lo sponsor di GSK. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)