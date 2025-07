Tumori, Cardillo (S. Camillo): “Oltre 80% vivo a 5 anni con diagnosi precoce cancro polmone”

(Adnkronos) – “La diagnosi precoce è un elemento fondamentale nella battaglia contro il tumore al polmone, perché la sua storia naturale è veramente sconfortante. Oggi infatti, l’aspettativa di vita è del 16% a 5 anni globalmente, ma i pazienti operati in stadio precoce possono raggiungere una sopravvivenza che arriva fino all’80-90% a 5 anni, cambiando radicalmente la prospettiva di vita”. Sono le parole di Giuseppe Cardillo, direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia Toracica dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma in occasione dell’evento ‘Lung cancer screening- European expert summit’, promosso con il supporto non condizionante di Johnson&Johnson MedTech. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)