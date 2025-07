Tumori, Cardillo (S. Camillo), “Screening efficace per diagnosi precoce in soggetti carcinoma polmonare”

(Adnkronos) – “La diagnosi precoce si offre con lo screening che è stato dimostrato da molti studi, essere l’elemento chiave determinante. Purtroppo, però, in Italia lo screening non è ancora nei Lea, Livelli essenziali di assistenza . Pertanto, come Azienda San Camillo Forlanini, abbiamo pensato di bypassare questo problema offrendo un percorso chiamato diagnosi precoce”. Lo ha detto Giuseppe Cardillo, direttore dell’Uoc Chirurgia Toracica dell’Azienda ospedaliera romana, in occasione dell’evento ‘Lung cancer screening-European expert summit’, promosso con il supporto non condizionante di Johnson&Johnson MedTech. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)