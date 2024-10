Tumori, Ciprani (Polizia di Stato): “Su prevenzione cancro mammella coinvolte giovani allieve”

(Adnkronos) – “Il tumore al seno si combatte innanzitutto con la rapidità della diagnosi. Visite cliniche effettuate con intervalli regolari, assieme a esami specialistici quali la mammografia e l’ecografia, sono armi fondamentali per la prevenzione della malattia e per le eventuali terapie. In questo progetto abbiamo coinvolto anche le giovani frequentatrici dei corsi di formazione della Polizia di Stato”. Lo ha detto Fabrizio Ciprani, direttore centrale Sanità Polizia di Stato, all’evento romano svoltosi presso il ministero della Salute, durante il quale sono stati presentati i risultati della campagna ‘Care for Caring – Ambasciatrici della Prevenzione’, iniziativa di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno rivolto alle donne in forza alla Polizia di Stato. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)