Tumori: De Lorenzo (Favo), ‘innovazione con biomarcatori per medicina di precisione’

(Adnkronos) – “L’innovazione, in un sistema come quello che riguarda i malati di cancro, si traduce anche nell’individuazione di un modello di cura applicabile anche per altre patologie e nella circoscrizione di quei biomarcatori e indicatori fondamentali per accedere alla medicina di precisione”. Così Francesco De Lorenzo, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia – Favo, in occasione dell’evento ‘Sound of science: il futuro della salute cambia musica’ promosso da Novartis a Milano. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)