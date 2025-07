Tumori, dg Aliquò: “Al San Camillo puntiamo su prevenzione e diagnosi precoce cancro polmone”

(Adnkronos) – “Ci siamo sentiti in dovere, avendo la possibilità di poterlo fare, di dare un contributo per il miglioramento della conoscenza di questa tematica attraverso un programma di diagnosi precoce del tumore al polmone. Speriamo possa essere utile a cambiare le cose. Siamo passati da 39 a 44 mila nuovi casi di tumore al polmone all’anno. Non possiamo stare fermi avendo l’opportunità di intervenire. Speriamo che questa sperimentazione possa far riflettere il decisore politico, le organizzazioni sanitarie e il ministero”. Lo ha detto Angelo Aliquò, direttore generale Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, all’evento “Lung cancer screening European expert summit’, promosso con il supporto non condizionante di Johnson&Johnson MedTech. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)