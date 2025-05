Tumori, Formisano (Università Federico II di Napoli): “Educare i pazienti per riconoscere i sintomi e agire tempestivamente”

(Adnkronos) – Educare i pazienti per riconoscere i sintomi e agire tempestivamente: è questo il messaggio di Luigi Formisano, professore associato di Oncologia Medica all’Università di Napoli Federico II, intervenuto all’evento “Non girarci intorno” la campagna di sensibilizzazione promossa attraverso il Giro d’Italia, con uno stand informativo di Merck Italia in piazza del Plebiscito a Napoli. Formisano ha sottolineato l’importanza di superare le resistenze, soprattutto maschili, nel rivolgersi agli specialisti, come l’urologo, e ha ricordato che il fumo è il principale fattore di rischio per il tumore alla vescica. La prevenzione, ha concluso, è la prima arma contro i tumori. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)