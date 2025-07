Tumori: oncologa Del Mastro, ‘elacestrant passo avanti in cura cancro seno metastatico’ 

(Adnkronos) – “Oggi in Italia ci sono oltre 40mila donne che convivono con una diagnosi di carcinoma mammario metastatico. Pertanto, i passi avanti fatti in questo gruppo di pazienti si traducono in un’importante ricaduta sociale. Tra questi passi avanti c’è l’approvazione di elacestrant, un farmaco anti-ormonale destinato alle pazienti” che hanno già ricevuto ” una linea di trattamento ormonale e che hanno sviluppato una resistenza specifica all’endocrinoterapia”. Lo afferma Lucia Del Mastro, professore di Oncologia medica università di Genova e direttore della clinica di Oncologia medica dell’Irccs ospedale Policlinico San Martino, all’incontro promosso a Milano da Menarini Stemline Italia sulle nuove frontiere del trattamento della malattia . —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)