Segnala a Zazoom - Blog Directory
Ue: Borchia, ‘tante risorse Ue ad armi e meno ad agricoltura e imprese’

REDAZIONE
Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Si continua a parlare di armi e difesa” e delle “tante risorse finanziarie dedicate a questi capitoli di spesa”, che “si sottraggono all’agricoltura e alle imprese: non è l’Europa che vogliamo per il nostro futuro”. Lo dice all’Adnkronos Paolo Borchia, capodelegazione della Lega (Patriots for Europe) al Parlamento europeo, commentando il discorso sullo Stato dell’Unione europea tenuto dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a Strasburgo, tanto pieno di “retorica e analisi dei problemi” quanto di “soluzioni retoriche e fumose”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati