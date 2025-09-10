20.6 C
Ue, Casini: “Discorso Von der Leyen importante per questione geopolitica”

(Adnkronos) – “Oggi si è svolto il discorso della presidente Ursula Von der Leyen. Questo è sempre importante, ma oggi lo è di più per la questione geopolitica complessa che stiamo vivendo. L’Ue ha bisogno di essere più dipendente e forte perché è in lotta per la sua sopravvivenza. Von der Leyen ha poi citato quanto accaduto la scorsa notte in Polonia per evidenziare che l’aggressione russa continua e l’Europa deve essere pronta ad agire”. Lo ha detto il capo della rappresentanza della Commissione europea, Claudio Casini, all’evento Stato dell’Unione 2025 tenutosi a Roma presso Esperienza —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

