mercoledì 10 Settembre 2025
Ue: Corazza (Pe), ‘pressione crescente su Commissione, status quo non piace al Pe’

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “C’è pressione crescente sulla Commissione europea. Vediamo se continuerà a fare proposte ambiziose o galleggerà sul ‘business as usual’ che chiaramente al Parlamento europeo non piace”. Lo dice all’Adnkronos Carlo Corazza, direttore dell’ufficio dell’Eurocamera in Italia, in seguito al discorso sullo Stato dell’Unione europea tenuto da Ursula von der Leyen a Strasburgo. Quest’ultimo “si può riassumere” nel concetto iniziale, aggiunge: l’Ue “è in guerra”, e da ciò discende la necessità di misure per rafforzare la propria sicurezza, capacità difesa e competitività. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

