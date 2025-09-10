21.3 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ue: Marino (Verdi), ‘con von der Leyen da economia verde a economia di guerra’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ursula von der Leyen ha iniziato il suo discorso sullo Stato dell’Unione europea “definendo l’Europa un progetto di pace”, ma poi ha continuato illustrando i benefici degli acquisti di armamenti Usa: “da un’economia verde stiamo passando a un’economia di guerra”. Lo dice all’Adnkronos Ignazio Marino, eurodeputato del gruppo dei Verdi/Ale, dopo il discorso della presidente della Commissione Ue a Strasburgo. “Drammaticamente deludenti” le sue parole su Gaza, prosegue: “neppure menzione” della Global Sumud Flotilla e “nessuna dichiarazione” su fermare la vendita di armi a Israele “che sta commettendo un genocidio”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
21.3 ° C
21.8 °
19.8 °
87 %
2.1kmh
40 %
Mer
21 °
Gio
26 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Gaza (10)Serie C (10)vigili del fuoco (9)arresto (9)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati