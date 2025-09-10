Ue: Marino (Verdi), ‘con von der Leyen da economia verde a economia di guerra’

(Adnkronos) – Ursula von der Leyen ha iniziato il suo discorso sullo Stato dell’Unione europea “definendo l’Europa un progetto di pace”, ma poi ha continuato illustrando i benefici degli acquisti di armamenti Usa: “da un’economia verde stiamo passando a un’economia di guerra”. Lo dice all’Adnkronos Ignazio Marino, eurodeputato del gruppo dei Verdi/Ale, dopo il discorso della presidente della Commissione Ue a Strasburgo. “Drammaticamente deludenti” le sue parole su Gaza, prosegue: “neppure menzione” della Global Sumud Flotilla e “nessuna dichiarazione” su fermare la vendita di armi a Israele “che sta commettendo un genocidio”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)