mercoledì 10 Settembre 2025
Ue: Picierno, ‘è in lotta per difendere libertà, a parole von der Leyen seguano fatti’

Corriere Toscano
(Adnkronos) – Il discorso sullo Stato dell’Unione europea di Ursula von der Leyen era “centrato”, specie le parole sul fatto che l’Ue sia “in lotta per difendere le nostre libertà”. Lo dice all’Adnkronos Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo in quota Partito democratico (S&D), in seguito al discorso. Per l’europarlamentare è stato “colto” l’appello di Mario Draghi alla competitività, e condivide la “necessità di agire rispetto all’inazione del passato” su Gaza e sulle “azioni intollerabili del governo israeliano”, ma è “importante che a tutte parole seguano fatti”, aggiunge. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

