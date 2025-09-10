21.3 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ue: Sberna (FdI), ‘bene parole von der Leyen su casa e famiglia, male su green’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nel discorso sullo Stato dell’Unione europea di Ursula von der Leyen ci sono stati riferimenti “importanti e positivi” riferimenti ai temi della casa, della famiglia e della “centralità della persona e del cittadino europeo, come anche la condanna della tratta degli esseri umani”. Lo afferma Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo in quota Fratelli d’Italia (Ecr), parlando all’Adnkronos dopo il discorso. “Non amiamo il riferimento al Green Deal”, antitetico al rilancio della competitività perché “ancorato a princìpi” contrari a “quella snellezza e velocità di cui c’è assoluto bisogno”, aggiunge Sberna. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
21.3 ° C
21.8 °
19.8 °
87 %
2.1kmh
40 %
Mer
21 °
Gio
26 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Gaza (10)Serie C (10)vigili del fuoco (9)arresto (9)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati