Ue: Tosi (Fi), ‘prudenza su Mercosur ed elettrico, bene su difesa’

REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Serve “molta prudenza” sul dossier dell’accordo tra Ue e Paesi Mercosur per “proteggere i nostri agricoltori dalla concorrenza sleale”, come anche sullo scommettere sulle auto elettriche, ambito in cui l’Ue “si è già fatta male”. Lo dice all’Adnkronos Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia (Ppe), a commento del discorso sullo Stato dell’Unione europea tenuto dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a Strasburgo. Tosi ne condivide le parole sulla necessità di difendere l’Ue dalla Russia e dal nascente “sistema anti-occidentale”, avvalendosi di un “rapporto solido” con gli Stati Uniti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

