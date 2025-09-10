Unione Europea, a Roma un evento per l’inizio del secondo mandato Von der Leyen

(Adnkronos) – È iniziato ufficialmente, con il primo discorso sullo Stato dell’Unione, il secondo mandato di Ursula Von der Leyen. Delineata l’agenda delle priorità legislative e politiche per l’anno a venire. Un discorso tenutosi a Strasburgo davanti il Parlamento europeo che ha illustrato i traguardi futuri da raggiungere. Un momento centrale della democrazia comunitaria che è stato seguito in tutti i paesi membri. Anche a Roma l’intervento della Presidente della Commissione è stato proiettato nel corso di un evento tenutosi presso Esperienza Europa – David Sassoli in piazza Venezia dove poi è seguito un dibattito. Un nuovo ciclo politico è iniziato e sarà caratterizzato da quattro grandi direttrici: sicurezza e difesa comune, prosperità sostenibile, democrazia e giustizia sociale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)