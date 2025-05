Università, Campitiello: “Da Governo 4 milioni per indirizzare donne verso materie Stem”

(Adnkronos) – “Il Governo ha istituito una settimana dedicata alle materie Stem e ha investito 4 milioni di euro per il cambio culturale e per indirizzare le donne verso queste materie”. Queste le parole di Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, alla presentazione all’università Sapienza di Roma della scultura “Urania’s passion”, dell’artista Lorenzo Quinn, simbolo del progetto “Investing for future. Donne e Steam: da gap a plus”, promosso da Msd Italia e nato per ispirare le nuove generazioni a seguire le proprie passioni e abbattere le barriere culturali e sociali che ancora oggi allontanano il mondo femminile da quello della scienza.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)