Università: la Bicocca di Milano celebra i sei anni di mandato della rettrice Iannantuoni

Corriere Toscano
(Adnkronos) – Nell’Aula magna dell’università degli studi di Milano Bicocca si sono celebrati i sei anni di mandato della rettrice Giovanna Iannantuoni, dal 2023 anche presidente Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane), prima donna a ricoprire questo ruolo. Fin dalla sua nomina, la più giovane delle università milanesi ha visto crescere il numero degli iscritti (l’8,1% in più rispetto al 2019) e gli investimenti in didattica (+17,7%) e ricerca (con 600 progetti attivi per un valore complessivo 201 milioni), così come le iniziative dedicate al diritto allo studio. Negli anni del covid, poi Bicocca è stata l’unico hub vaccinale tra le università italiane e, grazie all’impegno per l’eliminazione delle disuguaglianze, l’Ateneo ha ricevuto la Certificazione Parità di Genere. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

