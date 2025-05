Università, Pagnoncelli (Ipsos): “Su Stem ancora troppi stereotipi di genere”

(Adnkronos) – “La ricerca che presentiamo evidenzia che sono ancora presenti stereotipi di genere nella popolazione, anche tra i giovani. Alcune professioni sono giudicate prettamente maschili. Gli stereotipi che vedono la donna più incline al ruolo di cura non aiutano la crescita economica, sociale e civile del nostro Paese”. Così Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, in occasione della presentazione del progetto ‘Investing for future. Donne e Steam: da gap a plus’, promosso da Msd in collaborazione con la Sapienza Università di Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)