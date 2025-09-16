Università: rettore eletto Orlandi (unimiB), ‘proseguirò sulla strada segnata da Iannantuoni’

(Adnkronos) – “La legacy che lascia Giovanna Iannantuoni è quella di aver reso l’università Bicocca di Milano una grande università pubblica di eccellenza e inclusiva. L’impegno che prendo è quello di continuare con il mio mandato la sua stessa strada, proseguendo i progetti che ha già cominciato”. Lo ha detto Marco Orlandi, rettore eletto dell’università degli studi di Milano Bicocca, all’evento ‘Connessioni. Sei anni del mandato di Giovanna Iannantuoni 2019-2025’, tenutosi nell’Aula magna dell’Ateneo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)