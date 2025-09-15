27.8 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Università, rettrice Iannantuoni (unimiB): “Ragazze, fate ciò che vi rende felici”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Ognuna di noi, quando realizza un passo, lo fa sia per sé che, soprattutto, per chi viene dopo di lei, perché trovi un pezzo di strada aperto e con meno stereotipi di genere. Quello che dico alle ragazze è di credere in sé stesse e di non essere mai messe nelle condizioni di dover scegliere tra la vita lavorativa e la vita sentimentale o personale. Questi due aspetti devono andare di pari passo e ognuna deve fare esattamente quello che la rende felice”. Così Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’università degli studi di Milano Bicocca, all’evento ‘Connessioni. Sei anni del mandato di Giovanna Iannantuoni 2019-2025’, tenutosi nell’Aula magna dell’Ateneo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.8 ° C
28.4 °
26.5 °
55 %
2.1kmh
40 %
Lun
27 °
Mar
26 °
Mer
25 °
Gio
29 °
Ven
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (11)incendio (10)vigili del fuoco (10)elezioni regionali Toscana 2025 (9)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati