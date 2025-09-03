27.2 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
Venezia 2025, Joaquin Phoenix sbarca al Lido per ‘The Voice of Hind Rajab’

Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Joaquin Phoenix sbarca al Lido per ‘The Voice of Hind Rajab’ di Kaouther ben Hania. L’attore è tra i produttori esecutivi del film in concorso all’82esima Mostra del Cinema di Venezia che racconta quel tragico 29 gennaio 2024 quando i volontari della Mezzaluna Rossa ricevettero una chiamata di emergenza da una bambina di sei anni, intrappolata in un’auto sotto attacco a Gaza, che implorava di essere salvata. Mentre cercavano di tenerla al telefono, faranno tutto il possibile per farle arrivare un’ambulanza. Insieme a Phoenix, la moglie e collega Rooney Mara. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

