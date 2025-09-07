25.5 C
Firenze
domenica 7 Settembre 2025
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate

Video News
(Adnkronos) – L’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è ufficialmente conclusa ieri con la consegna dei premi. Ad aggiudicarsi il Leone d’oro è stato – inaspettatamente – Jim Jarmusch con ‘Father Mother Sister Brother’. Grande protagonista anche l’Italia con Gianfranco Rosi, Toni Servillo, Benedetta Porcaroli e Giacomo Covi. Quella di ieri si conferma una delle cerimonie di premiazione più belle ed esilaranti degli ultimi anni con il ‘Fanelli show’. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

