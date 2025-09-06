Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: “Ammirazione per chi è in mare a portare umanità”

22.3 C
Firenze
sabato 6 Settembre 2025
Corriere Toscano
(Adnkronos) – Toni Servillo, protagonista del film ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino, si aggiudica la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile di Venezia 82. Lo ha deciso la giuria del concorso principale della Mostra di Venezia, presieduta da Alexander Payne e composta da Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof, Fernanda Torres e Zhao Tao. “A nome di un sentimento che tutto il cinema italiano prova in questo momento, sento tutta la mia ammirazione per coloro che hanno deciso di mettersi in mare con coraggio e raggiungere la Palestina per portare un segno di umanità in una terra dove la dignità umana è vilipesa”. Queste le parole dell’attore nell’accettare la Coppa Volpi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

