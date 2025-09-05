28.6 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vicenzaoro, Piaserico (Confindustria Federorafi): “Operatori pronti ad affrontare sfide continue”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Penso che gli operatori siano ormai abituati a pensare che l’instabilità, di cui parliamo dall’epoca della pandemia, sia una nuova normalità. Sono pronti ad affrontare sfide continue sempre più imprevedibili. Dai conflitti ai dazi, è un continuo cercare di superare tutte le difficoltà”. Lo ha detto Claudia Piaserico, presidente di Confindustria Federorafi, alla prima giornata di lavori di Vicenzaoro September 2025, il salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria firmato Italian Exhibition Group, in programma dal 5 al 9 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.6 ° C
28.9 °
26.5 °
51 %
5.1kmh
40 %
Ven
27 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (17)Gaza (14)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (11)arresto (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati