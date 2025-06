Violenza di genere: Bertolone (FIPE) “Noi donne imprenditrici abbiamo il ruolo di sentinelle”

(Adnkronos) – “Il nostro impegno si manifesta con #SicurezzaVera, un progetto di formazione che crea una rete tra punti vendita ed esercenti dove le donne si possono sentire al sicuro – commenta Donatella Bertolone, Vicepresidente vicario Gruppo Donne Imprenditrici FIPE/Confcommercio, a margine dell’evento ‘Innamòrati di Te’ organizzato da Codere Italia a Rivoli (To) sul tema della violenza di genere – In quanto donne imprenditrici cerchiamo di essere ‘sentinelle’ per le donne, riconoscere i segnali e aiutarle a intraprendere un percorso assieme alle forze dell’ordine”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)