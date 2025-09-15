27.9 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Youth4Love di ActionAid raggiunge l’Aquila: bullismo è forma di violenza più segnalata a scuola

(Adnkronos) – In occasione del Back to school 2025, ActionAid punta i riflettori sulle problematiche dei giovani adolescenti con una ricerca prodotta in collaborazione con Webboh – su un campione di oltre 14 mila studenti tra i 13 e i 18 anni – e realizzata con il supporto dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Un’indagine che rientra nel progetto decennale Youth4Love e che quest’anno raggiunge anche un istituto comprensivo aquilano. Nella scuola in questione, il bullismo è la forma di violenza maggiormente segnalata da studenti, studentesse e docenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

