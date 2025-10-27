Influenza in arrivo, stagione ad alto rischio: “Virus più aggressivi del previsto”

Getting your Trinity Audio player ready...

La nuova stagione influenzale potrebbe essere più forte del solito. Secondo gli esperti, guardando ai dati di paesi come Australia e Giappone, ci si aspetta un’epidemia più intensa, con un picco tra dicembre e febbraio.

L’influenza e gli altri virus respiratori si trasmettono facilmente per via aerea o attraverso le mani contaminate. Per difendersi, bastano alcune semplici abitudini: lavarsi spesso le mani, coprirsi quando si tossisce o starnutisce, arieggiare i locali ed evitare contatti ravvicinati con chi è malato.

Il vaccino rimane la protezione più efficace, soprattutto per le persone fragili: anziani, donne in gravidanza e chi soffre di malattie respiratorie croniche. Anche i bambini possono essere colpiti, ma di solito con sintomi più lievi: in questi casi bastano riposo, liquidi e cure leggere, evitando l’uso improprio di antibiotici.

Per rafforzare le difese immunitarie, gli specialisti consigliano una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura, e di evitare sbalzi termici. Nelle scuole e nelle case è bene mantenere l’aria pulita e non eccedere con il riscaldamento, che secca le mucose e facilita l’ingresso dei virus.

In sintesi, la difesa contro l’influenza parte da piccoli gesti quotidiani e dalla prevenzione: solo così si può ridurre il rischio di contagio e proteggere le persone più vulnerabili.