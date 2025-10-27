16.2 C
Firenze
lunedì 27 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Influenza in arrivo, stagione ad alto rischio: “Virus più aggressivi del previsto”

Lanciato l’allarme dagli esperti dopo i primi dati da Australia e Giappone. Vaccini, igiene e buone abitudini restano le armi migliori per prevenire

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto Adn Kronos)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

La nuova stagione influenzale potrebbe essere più forte del solito. Secondo gli esperti, guardando ai dati di paesi come Australia e Giappone, ci si aspetta un’epidemia più intensa, con un picco tra dicembre e febbraio.

L’influenza e gli altri virus respiratori si trasmettono facilmente per via aerea o attraverso le mani contaminate. Per difendersi, bastano alcune semplici abitudini: lavarsi spesso le mani, coprirsi quando si tossisce o starnutisce, arieggiare i locali ed evitare contatti ravvicinati con chi è malato.

Il vaccino rimane la protezione più efficace, soprattutto per le persone fragili: anziani, donne in gravidanza e chi soffre di malattie respiratorie croniche. Anche i bambini possono essere colpiti, ma di solito con sintomi più lievi: in questi casi bastano riposo, liquidi e cure leggere, evitando l’uso improprio di antibiotici.

Per rafforzare le difese immunitarie, gli specialisti consigliano una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura, e di evitare sbalzi termici. Nelle scuole e nelle case è bene mantenere l’aria pulita e non eccedere con il riscaldamento, che secca le mucose e facilita l’ingresso dei virus.

In sintesi, la difesa contro l’influenza parte da piccoli gesti quotidiani e dalla prevenzione: solo così si può ridurre il rischio di contagio e proteggere le persone più vulnerabili.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.2 ° C
16.8 °
15.4 °
72 %
2.1kmh
75 %
Lun
16 °
Mar
20 °
Mer
19 °
Gio
19 °
Ven
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2094)ultimora (1498)vid (287)sport (71)tec (70)Lav (56)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati