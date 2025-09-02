22.1 C
Settembre, il mese dei nuovi inizi: come ripartire al meglio dopo l’estate

È il mese di rientro al lavoro, scuola, routine e buoni propositi. Ecco cinque consigli pratici per affrontarlo senza problemi

Cultura ed Eventi
GAIA GUIDI
Immagine di rawpixel.com su Freepik
1 ' di lettura
Settembre è da sempre un mese particolare. Per molti rappresenta la vera partenza dell’anno, ancor più di gennaio: finite le vacanze, si torna alla quotidianità, al lavoro, alla scuola e a nuovi progetti da realizzare. Non a caso è considerato il momento perfetto per rimettersi in carreggiata, fare bilanci e fissare obiettivi concreti.

Dopo il relax estivo, infatti, cresce la voglia di cambiamento: c’è chi sceglie di dedicarsi alla forma fisica, chi decide di investire nella crescita professionale, chi punta su nuove abitudini di benessere. Ma come trasformare i buoni propositi in risultati reali?

Ecco 5 consigli utili per iniziare al meglio l’anno “settembrino”.

  1. Riorganizza le tue giornate: fissa orari regolari per lavoro, sport e relax. Una routine ben strutturata riduce lo stress.

  2. Definisci obiettivi concreti: non solo “vorrei migliorare”,  ma traguardi misurabili: ad esempio leggere un libro al mese o fare attività fisica tre volte a settimana.

  3. Cura corpo e mente: riprendi un’alimentazione equilibrata, concediti passeggiate, medita o tieni un diario per scaricare pensieri e tensioni.

  4. Circondati di stimoli positivi: riprendi contatti con persone che ti ispirano, partecipa a corsi, eventi o attività che ti fanno stare bene.

  5. Datti tempo: i cambiamenti non arrivano in un giorno. Piccoli passi costanti costruiscono grandi risultati.

Settembre è quindi il momento ideale per ricominciare con slancio. Non servono rivoluzioni, ma la capacità di ascoltarsi e di dare spazio a ciò che conta davvero. Ogni nuovo inizio porta con sé la possibilità di crescere: basta saperla cogliere.

