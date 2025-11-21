Bonus auto elettriche: c’è il nuovo click day per i voucher

Getting your Trinity Audio player ready...

Il bonus auto elettriche torna disponibile con un nuovo click day che partirà domani (22 novembre) alle 10. La finestra straordinaria è stata attivata dal ministero dell’ambiente per riassegnare i voucher emessi durante il precedente click day del 22 e 23 ottobre e non convalidati entro i trenta giorni previsti. Secondo le stime ricavate dai dati della piattaforma ministeriale e dalle riviste di settore, i buoni ancora non associati a un contratto d’acquisto sarebbero poco più di 10mila.

Il meccanismo prevede che ogni voucher rimasto inutilizzato torni automaticamente disponibile per nuovi richiedenti. Per questo motivo, la disponibilità effettiva potrebbe variare fino all’apertura delle procedure. Il valore complessivo del fondo iniziale, pari a 597 milioni di euro, non cambia, ma solo la quota residua viene rimessa in circolo.

Per partecipare al click day del bonus auto elettriche del 22 novembre, privati e microimprese dovranno collegarsi alla pagina ufficiale gestita dal Ministero dell’Ambiente. L’accesso avviene esclusivamente tramite Spid o Carta d’identità elettronica. Il sistema genera automaticamente il voucher dopo la verifica dei requisiti e la compilazione dei dati richiesti.

Gli incentivi sono riservati ai residenti nelle aree urbane funzionali individuate dall’Istat e pubblicate sul portale ministeriale. Per le persone fisiche è richiesto un Isee fino a 40mila euro, con contributi più elevati per chi si trova sotto la soglia dei 30mila euro. Il valore massimo del bonus è infatti di 11mila euro, mentre per la fascia 30–40mila euro l’importo scende a 9mila euro.

Il richiedente deve rottamare un veicolo fino a categoria Euro 5 e acquistare un’auto elettrica con prezzo di listino non superiore a 35mila euro al netto di Iva e optional.